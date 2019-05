Dzień Matki 2019 – kiedy wypada Dzień Matki w Polsce? Kiedy świętują mamy w pozostałych krajach świata?

Dzień Matki w Polsce wypada zawsze 26 maja. Tego dnia mamy świętują tylko w naszym kraju. W pozostałych częściach globu święto mam przypada w różnych terminach.

Dzień Matki 2019 – dziś świętują Amerykanki

Dzień Matki to wyjątkowy dzień. W poszczególnych krajach światach przypada on w różnych terminach. W drugą niedzielę maja Dzień Matki obchodzony jest w USA, a także na Ukrainie, w Szwajcarii, Turcji, Kanadzie, Danii, Czechach, Belgii, we Włoszech i wielu innych krajach. Popularną datą Dnia Matki jest również 8 marca i łączony jest z obchodami Dnia Kobiet. W Wielkiej Brytanii Dzień Matki odbywa się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.