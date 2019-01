Dzień Kubusia Puchatka. Dziś święto kultowej postaci literatury dziecięcej

Dziś wypada Dzień Kubusia Puchatka. Zbiega się on z dniem urodzin autora "Kubusia Puchatka", Brytyjczykiem Alanem Alexandrem Milne.

Kubuś Puchatek to na pewno jedna z ikon światowej animacji i literatury dziecięcej. Jego obecność jest w życiu najmłodszych od pokoleń i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.