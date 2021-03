Dzień Kobiet 2021. Złóż najpiękniejsze życzenia dla najwspanialszych kobiet

Wierszyki na Dzień Kobiet

Każdego roku jest taki 8 dzień

Mimo, że zimowy

To piękny jak wspaniały letni sen,

Choć to tylko dzień marcowy.

W takim dniu każdy Ci życzy, co tylko może

Ja, korzystając z tej sposobności

Życzę Ci w tej białej puchowej porze

Dużo Słońca i Radości

I aby wszystko, co sobie wymarzysz się spełniło

No i żeby Szczęście na stałe z Tobą było.