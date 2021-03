Dzień Kobiet 2021. Oto najlepsze życzenia

Wierszyki na Dzień Kobiet

Przyjmij życzenia Babo kochana Od drugiej baby z samego rana Niechaj dzień cały będzie radosny Bądź zdrowa babo i czekaj wiosny! Szczęścia życzę Tobie, sobie I kobietom w całym globie! By marzenia się spełniły, I nas chłopy wyręczyły! My dziś drinki i kaweczki Nasze ŚWIĘTO dziś babeczki! Wszystkim Kobietom

Życzenia na Dzień Kobiet

Dzień Kobiet - jak inne dni od święta, wymuszają właśnie na nich, by chatka była sprzątnięta, i uśmiech gościł na twarzy. By taką była Panią piękną, jak znany obraz na wystawie a kobieta od święta, o spokoju tylko marzy.

Kobieta - to piekło,

czy słodki piernik w miodzie,

to uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie,

czy czyste co dzień ubranie?

A może zmora zielona,

przy której każdy kona,

czy trucizna w galaretce,

niech spróbuje kto zechce.

Dla mnie jesteś:

słodki piernik w miodzie,

uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie

i czyste co dzień ubranie!

Kocham Cię! Kochanie.

Na każdym miejscu i o każdej dobie,

gdzie z tobą płakał, gdzie się z tobą bawił,

wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie,

bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.