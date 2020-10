Dzień Edukacji Narodowej. Czego MEN życzy nauczycielom?

Dzień Edukacji Narodowej. Od kiedy go obchodzimy?

Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela, to obchodzone w Polsce co roku 14 października święto oświaty i szkolnictwa. Dzień Nauczyciela został ustanowiony w 1972 roku, natomiast od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela, święto to jest obchodzone pod nazwą Dzień Edukacji Narodowej.