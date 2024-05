Dzień Dziecka z POLREGIO

W Bydgoszczy na 1 czerwca we współpracy z Fundacją Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie zaplanowano wydarzenie pn. Kolejowy Dzień Dziecka. Mali miłośnicy kolei są zaproszeni do Izby Tradycji Kolejnictwa na dworcu Bydgoszcz Główna, gdzie będą mogli zwiedzać wystawę taboru kolejowego, w tym pociąg POLREGIO, z możliwością wchodzenia do kabiny maszynisty. Warto też podejść do stoiska POLREGIO na dworcu i wziąć udział w zabawie – rozwiązać quiz kolejowy, otrzymać ulotki oraz gadżety.