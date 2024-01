Dzień Dziadka 2024. Kiedy wypada? Historia święta nie jest długa

Dzień Dziadka w Polsce a na świecie. Nie wszędzie seniorzy mają odrębne święto

Mimo że w Polsce Dzień Dziadka cieszy się dużą popularnością, nie jest on szeroko znany na świecie. W wielu krajach nie obchodzi się oddzielnych świąt, poświęconych seniorom oraz seniorkom, a babcie i dziadkowie świętują wspólnie. Tak dzieje się między innymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie gdzie w pierwszą niedzielę po święcie pracy obchodzony jest Narodowy Dzień Dziadków. Wspólne święto babci i dziadka obchodzone jest również we Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Estonii. Natomiast oddzielne święto dziadków obchodzone jest między innymi we Francji, Brazylii oraz Meksyku.