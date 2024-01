Dzień babci 2024. Kiedy wypada? Tradycja święta sięga XX. wieku

Dzień Babci. Data 2024. Tego dnia świętują seniorki

Dzień Babci w Polsce ma stałą datę. Każdego roku święto to wypada 21 stycznia. W 2024 roku będzie to niedziela. Co ciekawe, uroczystości poświęcone wyłącznie seniorkom rodu nie są powszechnie celebrowane na świecie. Święto, podobne do tego obchodzonego w Polsce jest praktykowane między innymi w Hiszpanii, Bułgarii czy Francji.