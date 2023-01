Dzień babci i dziadka 2023. Kiedy wypada?

Dzień Dziadka - tradycja zapoczątkowana nieco później

Obchodzony 22 grudnia Dzień Dziadka, również nie ma długiej tradycji. Święto to zostało "przeniesione" do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie we wrześniu celebrowany jest Narodowy Dzień Dziadków. Dzień Dziadka w Polsce jest obchodzony od lat 80. XX wieku - obecnie cieszy się jednak tak samo dużą popularnością, co wypadające dzień wcześniej, święto babć.