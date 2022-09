Dzień Chłopaka 2022. Kiedy obchodzimy?

Dzień Chłopaka to Dzień Mężczyzny?

Dzień Chłopaka to nie jest to samo święto co Dzień Mężczyzny. Oba dni obchodzone są w inne dni w roku. Dwa święta wpisały się także na stałe w kalendarz. Kiedyś przyjmowało się, że pierwsze święto obchodzą raczej młodsi mężczyźni, a drugie starsi. Teraz taki podział nie istnieje.