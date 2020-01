Dzień Babci i Dziadka. Życzenia i miłe słowa dla wszystkich babć i dziadków

21 i 22 stycznia to dwie ważne daty. Pierwsza z nich to Dzień Babci. Druga to Dzień Dziadka. W te dwa dni w roku powinniśmy szczególnie pamiętać o seniorach w naszych rodzinach. Miłym gestem będzie złożenie im życzeń.

Dzień Babci 2020. Życzenia i historia święta (123RF)

Idea obchodzenia Dnia Babci narodziła się w 1964 roku, a jej pomysłodawcą był tygodnik "Kobieta i życie". Pomysł spodobał się społeczeństwu i na stałe zapisał się w naszych kalendarzach.

Warto pamiętać, że Dzień Babci w różnych krajach obchodzony jest w różnym terminie. Np. we Francji babcie świętują w pierwszą niedzielę marca. W USA we wrześniu obchodzone jest Święto Dziadków. Nie rozdziela się tam święta babci od święta dziadka.

Życzenia na Dzień Babci 2020

Los ręką do darów szczodrą

niech szczęścia da Ci kwiat

za Twoje trudy i dobroć,

którą rozjaśniasz świat.

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie

więc podziękować Ci, Babciu

za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię!

Dziś mojej babci życzenia złożę,

w wiązankę kwiatów serduszko włożę

i wiem, że bardzo będzie się cieszyć,

kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.

Moja babunia najlepsza w świecie,

wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.

Ja babcię kocham, ściskam za szyję,

niech będzie zdrowa i sto lat żyje!

Żyj nam Babciu lat ze dwieście,

Boś najlepsza w całym mieście,

Gdy za bardzo rozrabiamy,

Pod Twe skrzydła uciekamy.

Ty nas zawsze wytłumaczysz,

Wszystkie błędy nam wybaczysz.

Bądź więc zdrowa uśmiechnięta

- tego życzą Ci wnuczęta.

Boś najlepsza w całym mieście,

Gdy za bardzo rozrabiamy,

Pod Twe skrzydła uciekamy.

Ty nas zawsze wytłumaczysz,

Wszystkie błędy nam wybaczysz.

Bądź więc zdrowa uśmiechnięta

- tego życzą Ci wnuczęta.

