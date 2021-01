Dzień Babci i Dziadka 2021. Piękne życzenia dla najukochańszych dziadków

Dzień Babci i Dziadka. Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Kochani, dziś okazja rzadka. Mamy Dzień Babci oraz Dziadka. Jak wiecie jest ich razem czworo, co można sprawdzić, gdy się zbiorą. Wciąż mówią wtedy o tych latach, gdy jeszcze dzieckiem był mój tata. A nasza mama bez swych lalek do łóżka iść nie chciała wcale. A teraz, jak ten czas wciąż leci! Cieszą się z dzieci swoich dzieci. I myślą widząc ich gromadkę, że miło babcią być i dziadkiem. Więc dziś spróbujcie zapamiętać. Czym są dla dziadków ich wnuczęta? I pięknej szansy nie przegapcie: kochajcie dziadków swych i babcie.

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie

więc podziękować Ci, Babciu

za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię!