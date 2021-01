Dzień Babci i Dziadka 2021. Kiedy święto naszych dziadków?

Dzień Babci i Dziadka to święto obchodzone co roku zimą. Termin jest stały w kalendarzu, więc kochający wnukowie mogą wcześniej przygotować prezenty i życzenia na Dzień Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dziadka 2021. Kiedy wypada to święto?

Kiedy składać życzenia babciom i dziadkom?

Dzień Babci co roku jest obchodzony 21 stycznia. W 2021 roku święto to przypada w czwartek. Z kolei Dzień Dziadka mamy 22 stycznia , czyli tym razem seniorzy świętować będą w piątek.

Dzień Babci i Dziadka 2021. Od kiedy je obchodzimy? Kilka ciekawostek

Pierwsze swoje święto miały babcie. Na taki pomysł wpadły osoby związane z tygodnikiem „Kobieta i Życie”. Pierwszy raz w Polsce Dzień Babci obchodzono już w 1964 roku. Dziadkowie musieli jeszcze trochę poczekać na swoje święto, właściwie do lat 80. XX wieku, gdy tradycja ta przyszła ze Stanów Zjednoczonych. W USA, w 1978 roku, Kongres zatwierdził bowiem Narodowy Dzień Dziadków, który od tamtej pory jest obchodzony przez Amerykanów we wrześniu. W Polsce z kolei postanowiono do Dnia Babci dołożyć Dzień Dziadka i pozwolić seniorom, by świętowali wspólnie przez dwa dni.