Dzień Babci i Dziadka 2021 coraz bliżej. Złóż najbliższym wyjątkowe życzenia

Dzień Babci i Dziadka to dwa różne święta. Babcie swoje święto obchodzą 21 stycznia, a dziadkowie świętują dzień po nich. W te dni szczególnie warto pamiętać o naszych najbliższych, którym przyjemność możemy sprawić samą obecnością i pamięcią.

Wierszyki i życzenia na Dzień Babci i Dziadka 2021

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka chcę Wam złożyć serdeczne życzenia, byście lat setnych dożyli, nie wiedząc, co to zmartwienia.

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie

więc podziękować Ci, Babciu

za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię!