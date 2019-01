Dzień Babci 2019 - życzenia i wierszyki z okazji Dnia Babci

Dzień Babci już za kilka dni. Do kupowanych prezentów wnukowie chcą dołączyć oryginalne i piękne życzenia, pokazujące miłość, jaką darzą swoje babcie. Poniżej podajemy propozycje życzeń i wierszyków z okazji Dnia Babci.

Dzień Babci 2019 – skąd się wzięło to święto? Kiedy obchodzimy?

Dzień Babci to święto nieruchome, co roku przypada na 21 stycznia. W 2019 roku będzie to już najbliższy poniedziałek.