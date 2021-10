Dziemianowicz-Bąk: "Byłabym skłonna przyjąć do swojego domu uchodźców". Jest jednak jedno "ale"

Posłanka Nowej Lewicy przyjęłaby uchodźców pod swój dach. Padło pytanie o liczbę

- Tak, ja byłabym skłonna przyjąć do swojego domu uchodźców, ale uczciwie powiem, że nie byłabym w stanie poddać ich procedurze weryfikacyjnej, ewentualnie procedurze deportacji, nie jestem w stanie poddać ich procedurze azylowej. Dlaczego nie jestem? Sprowadzanie tej sytuacji do odpowiedzialności czy działania indywidualnych osób jest absurdem. Bo to jest rolą państwa, żeby respektować Konwencję genewską, żeby nie zmuszać Straży Granicznej do wykonywana nieludzkich rozkazów - odpowiedziała stanowczo gospodarzowi programu.