Dziecko zmarło w nagrzanym aucie. Matka usłyszała zarzuty

Matka zostawiła 1,5-letniego syna w aucie. Dziecko zmarło

Do zdarzenia doszło 22 czerwca w Szczecinie. 38-letnia kobieta zawieźć rano starsze dziecko do przedszkola w Szczecinie, a później pojechać do pracy. Po godz. 17.00 pojechała do żłobka, aby odebrać młodsze dziecko. Wtedy dowiedziała się, że tego dnia nie zostawiła tam syna. Wówczas kobieta zorientowała się, że chłopiec cały czas znajdował się w samochodzie. Dziecko spędziło w nagrzanym aucie kilka godzin.