Dziecko wiozło pijanego ojca. Miał 2,5 promila

"Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Kiedy podeszli do auta zauważyli, że za kierownicą siedzi młody chłopiec. Okazało się, że ma on 14 lat. Nieletni nie posiadał oczywiście uprawnień do kierowania pojazdem i w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę" - przekazała w rozmowie z RMF FM podkom. Joanna Wielocha, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.