Dzieci żołnierza wyklętego domagają się 12 mln złotych za śmierć ojca

Córka i syn Edmunda Sawczyna ps."Puma" domagają się od Skarbu Państwa zadośćuczynienia w wysokości 12 mln złotych za jego śmierć. Żołnierz wyklęty został zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa we wrześniu 1946 r. na Rzeszowszczyźnie. Wyrok w tej sprawie zapadnie 2 grudnia.

Z wnioskiem o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdę oraz szkodę spowodowaną pozbawieniem życia Edmunda Sawczyna wystąpiły jego dzieci: 76-letni syn Ryszard oraz młodsza o rok córka Danuta. Pełnomocnik rodziny Katarzyna Szybowska argumentowała, że dzieci przez 70 lat musiały dążyć do pełnego oczyszczenia ojca, którego postawa określana jest dziś jako "bohaterska i patriotyczna". Podkreślała również, że Sawczyn do dziś nie doczekał się godnego pochówku.

Druga pełnomocnik potomków żołnierza apelowała, by "rozliczenie z przeszłością nastąpiło tu i teraz". - Pojawia się pytanie, jaka kwota jest kwotą godziwą i słuszną? Okoliczności śmierci Edmunda Sawczyna były szczególne - to nie była zwykła wymiana ognia. To była śmierć od poparzeń, śmierć w płomieniach. Niewykluczone, że było to spalenie żywcem młodego, 24-letniego męża i ojca 2-letniej Danusi i 3-letniego Rysia. Ta śmierć to była ogromna męka - powiedziała.