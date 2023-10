Dzieci straciły mamę, ona córkę. W mieście oburzenie po wyroku

- To jest kpina - uważa Anna Grudzińska, mama pani Agnieszki. - Ja w tej chwili już nie mogę wyjść nawet do miasta. Cały Krasnystaw się trzęsie z oburzenia na ten wyrok. Dzieci straciły matkę, zięć żonę. To jest dla nas tak wielka strata. A ona za kilka lat wyjdzie z więzienia.