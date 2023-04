Samochód jako narzędzie zbrodni. Pan Rafał musiał powiedzieć synowi, że mamy już nie ma

Zapowiadał się bardzo przyjemnie. To była sobota, żona miała w tym dniu wolne, bo pracuje od poniedziałku do piątku. W czwartek było święto mamy, starsza córka przyjechała z Lublina. W niedzielę miał być obiad rodzinny, zaprosiliśmy teściów. Rano pojechałem na zakupy, a jak wróciłem, żona była w kuchni. Wypiliśmy razem kawę. To była taka bardzo przyjemna rozmowa przy stole. Teraz sobie myślę, że to była rozmowa pożegnalna. Potem żona wzięła syna na zakupy. Ma swój samochód, ale wybrała rower, bo stwierdziła, że jest ładna pogoda. Mieszkamy w Krasnymstawie - małym miasteczku, wszędzie blisko, sam też często jeździłem po syna do żłobka rowerem. Ja po naszej rozmowie pojechałem do wulkanizatora, żeby zmienić opony. Pamiętam, że w warsztacie odkręcili mi jedno koło, a tu nagle dzwoni telefon, numer nieznany. Ktoś zapytał, gdzie jestem. Usłyszałem tylko, żebym szybko przyjeżdżał, bo żona miała wypadek. Jak dojechałem, to żony już na miejscu nie było, zabrała ją karetka. Ignaś był w drugiej karetce, cały we krwi. Mówił: "tata, ja chcę do domu, do mamy". Na miejsce przyleciał po niego śmigłowiec ze szpitala z Lublina. Lekarz go odebrał, ja nie mogłem polecieć.