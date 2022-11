Dzieci pod okiem nauczycielek biegły po drodze szybkiego ruchu

Policja zna sprawę i podaje nowe fakty

Wyjaśnieniem sytuacji zajęli się już policjanci z Chorzowa. Mundurowi w rozmowie z dziennikarzami portalu ślązag.pl podali, że wiedzą co to za grupa i kim są opiekunowie. Wyjaśniają też co mogło przyczynić się do takiej decyzji dorosłych, którzy zajmowali się dziećmi.