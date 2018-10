Dzieci księży przerywają milczenie. Przegląd okładek poniedziałkowych tygodników

Mimo wyborów samorządowych - okładki tygodników skupiają się na tematach obyczajowych. "Wprost" porusza problem dzieci księży, natomiast "Do Rzeczy" "demaskuje" - obrońców homoseksualistów.

Z kolei w poniedziałkowym wydaniu "Do rzeczy" okładkowy artykuł ma tytuł: "Co ukrywają obrońcy homoseksualistów. "Homoseksualizm to jeden z najbardziej zmistyfikowanych problemów w przestrzeni publicznej. Progejowska propaganda jest tak silna, że wypiera z debaty publicznej wszystko, co mogłoby zaciemnić jednoznacznie różowy (lawendowy?) wizerunek homoseksualistów" - twierdzi Tomasz P. Terlikowski w artykule „Homoterror”.