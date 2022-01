Dziambor zaszczepił się przeciw COVID. Wyznał powody swojej decyzji

- Zaszczepiłem się dlatego, że przechodziłem COVID bardzo ciężko i nie chciałem wrócić do szpitala. To była moja pierwsza wizyta w szpitalu w życiu, w takim stanie, w jakim mnie tam przyniesiono. Poza tym jestem astmatykiem i do tego jeszcze otyłym - mówił w środę Artur Dziambor, tłumacząc decyzję o przyjęciu szczepionki przeciw koronawirusowi.