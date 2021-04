Dziambor o politykach Konfederacji. "Nikt z nas nie jest antyszczepionkowcem"

Dziambor: nigdy nie pozwoliłem sobie, żeby powiedzieć, że ludzie nie powinni się szczepić

- Nie mam żadnych problemów ze szczepieniem. Przechorowałem COVID-19 bardzo ciężko i nie mam zamiaru przechorowywać tego ciężko jeszcze raz - oświadczył poseł Konfederacji, Artur Dziambor. Jak dodał, jego partia nie walczy o to, "by ludzie się nie szczepili, ale by mieli wybór".

Następnie poseł odniósł się do kwestii wprowadzenia tzw. paszportów szczepionkowych, o których niedawno trwała debata w Komisji Europejskiej. Wyraził nadzieję, ze nigdy do tego nie dojdzie, a samo rozważanie ich wprowadzenia nazwał "karygodnym". Zdaniem Dziambora jest to droga do tworzenia "obywatela wyższej kategorii" przez państwa.