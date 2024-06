Działo się we wtorek w nocy. Południowokoreańska armia oddała strzały ostrzegawcze

Działo się, gdy spałeś. Konflikt na koreańskiej granicy

* Co najmniej 11 osób zginęło, a ponad 60 uważa się za zaginione w wyniku zderzenia dwóch łodzi u wybrzeży południowych Włoch. Niemiecka organizacja charytatywna RESQSHIP podała, że wyciągnęła 51 osób z tonącej drewnianej jednostki i znalazła 10 ciał uwięzionych na dolnym pokładzie w pobliżu wyspy Lampedusa. Lekarze Bez Granic (MSF) podali, że w oddzielnym incydencie tego samego dnia zgłoszono zaginięcie ponad 60 osób, z czego 26 z nich to dzieci, niektóre w wieku zaledwie kilku miesięcy. Agencje ONZ podały, że łodzie przewoziły migrantów, którzy wypłynęli z Libii i Turcji.Morze Śródziemne to najbardziej śmiercionośny znany szlak migracyjny na świecie. Według danych ONZ od 2014 r. w wodach tego kraju zginęło lub zaginęło ponad 23 500 migrantów.