Działo się we wtorek, gdy byłeś w pracy. Hamas zapowiada przełom w Gazie

W Wieruszowie w województwie łódzkim we wtorek wczesnym rankiem znaleziono martwą kobietę z raną ciętą szyi. Zwłoki leżały w domu jednorodzinnym wynajmowanym przez obywateli Gruzji. Policja została wezwana przez dwóch lokatorów. Twierdzili oni, że usłyszeli rano hałas. Gdy weszli do pokoju, z którego on dochodził, zastali zamaskowanego mężczyznę, który z nożem stał nad ciałem kobiety. Zeznający twierdzą, że nie mają ze zbrodnią nic wspólnego. Sprawcy, posługującemu się językiem gruzińskim udało się zbiec, bo zastraszył świadków. Funkcjonariusze poszukują tego mężczyzny, ale zgłaszający sprawę również zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Trwają poszukiwania. Policyjny pies nie podjął tropu.