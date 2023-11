Działo się w poniedziałek w nocy. Ma 55 metrów. Sekret Hamasu ujawniony

Armia izraelska twierdzi, że odkryła szyb tunelu pod oblężonym szpitalem al-Shifa w północnej Gazie. Podano, że ma długość 55 metrów i głębokość 10 metrów. Filmy pokazują schody prowadzące do łukowatego betonowego przejścia zakończonego czymś, co wygląda na drzwi. Armia twierdzi, że jest to wejście do szybu tunelu z "drzwiami przeciwwybuchowymi i otworem strzelniczym". Według oświadczenia tunel odnaleziono "na terenie szpitala, pod szopą, obok pojazdu zawierającego liczne rodzaje broni, w tym RPG, materiały wybuchowe i karabiny Kałasznikowa".