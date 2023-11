Żył jak biedak. Po śmierci okazało się, że był multimilionerem

Jeoffrey Holt był skromnym dozorcą parku przyczep kempingowych w miejscowości Hinsdale w amerykańskim stanie New Hampshire. Mieszkańcy widywali go na co dzień w wytartych ubraniach w drodze do sklepu spożywczego, czytającego gazetę lub obserwującego przejeżdżające samochody. Wykonywał drobne prace na rzecz społeczności i rzadko opuszczał miasto. Był instruktorem nauki jazdy w liceum, ale sam zrezygnował z prowadzenia samochodu. Najpierw przesiadł się na rower, a ostateczni przemierzał ulice miasta kosiarką. Przez część społeczności mógł być postrzegany jako dziwak. Przyczepa, w której mieszkał, była prawie pusta, nie miał komputera ani telewizora.