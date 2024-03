Działo się w piątek w nocy. W Gazie zginęło ponad 100 osób. Czekali na pomoc humanitarną

Ofiary wśród Palestyńczyków mają być w większości wynikiem chaosu i zamieszek, do których doszło podczas "rozkradania" konwoju z pomocą humanitarną. Cześć z nich została przejechana przez samochody - poinformowało izraelskie wojsko. Równocześnie przyznano, że żołnierze otworzyli ogień do tłumu cywilów, zabijając 10 z nich, ponieważ wojskowi uznali, że są zagrożeni przez nacierający tłum - przekazał portal Times of Israel.