Działo się gdy byłeś w pracy. Ukraina wreszcie dostanie "skarb". NATO potwierdza

Na granicy amerykańsko-meksykańskiej sytuacja z dnia na dzień staje się coraz dramatyczniejsza. Setki emigrantów nie mają nawet namiotów, śpią na gołej ziemi i nie mają nic do jedzenia. Nawet przy wzmożonej pracy rzeszy wolontariuszy rozdających żywność, nie wszyscy migranci mają zaspokojone podstawowe potrzeby. Jak podaje w środę "Los Angeles Times", w San Diego, już po dotarciu do wybudowanej przez Donalda Trump zapory, migranci żyją w prowizorycznych obozach na świeżym powietrzu. Aby się ogrzać, gromadzą się wokół ognisk, w których palą zbierane w okolicy drewno. W nocy temperatura spada czasem do minus 40 stopni Celsjusza. Urzędnicy przyznają, że zasoby agencji są niewystarczające, by poradzić sobie z tą ludzką falą.