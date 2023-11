Działo się, gdy byłeś w pracy. Reuters: Sudanki gwałcone jako zdobycz wojenna

W Strasburgu nauczyciele zastrajkowali w obronie swojego kolegi, któremu grożono śmiercią. Około trzydziestu nauczycieli zebrało się rankiem w czwartek 30 listopada przed uczelnią Kléber w Strasburgu, gdzie uczeń groził śmiercią nauczycielowi języka francuskiego. Do incydentu doszło we wtorek po południu. Nauczyciel skonfiskował uczniowi telefon komórkowy, a ten zapowiedział, że skrzyknie znajomych i zabije go. Jak podaje w czwartek AP, pedagodzy tłumaczą, że takie przypadki są na porządku dziennym. Na groźbach się nie kończy, bo w ślad za nimi idą rękoczyny. Nauczyciele we Francji czują się bezradni, dlatego apelują do władz oświatowych o kompleksowe działania.