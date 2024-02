Działo się, gdy byłeś w pracy. Kierowcy Ubera zablokowali metropolie w USA

Tysiące amerykańskich kierowców z Ubera i Lyftu powiedziało dość i zablokowało w środę ulice dojazdowe do lotnisk w Chicago, Filadelfia, Pittsburgu, Miami, Orlando i wielu innych miastach w Stanach Zjednoczonych. Rachel Gumpert, rzeczniczka Justice for App Workers, organizacji zrzeszającej 130 tysięcy pracowników transportu i dostaw powiedziała, że to największa demonstracja pracowników tej branży w USA. Kierowcy domagają się wyższych wynagrodzeń, dostępu do opieki zdrowotnej i procedury odwoławczej, aby firmy gwarantowały im ciągłość zatrudnienia.