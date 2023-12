Działo się, gdy byłeś w pracy. Dramat na "Bibby Stockholm" w Wielkiej Brytanii

Nowe zasady wizyt duszpasterskich będą obowiązywać w polskich parafiach. Jak poinformowało we wtorek Radio Zet, księża nie będą już chodzić od drzwi do drzwi parafian. Mieszkańcy, którzy chcą, aby do ich domu przybyła z kolędą duchowny, który udzieli domownikom błogosławieństw na nowy rok, będą musiały wcześniej zgłosić się do swojej parafii. Odmowa wspólnego spotkania i błogosławieństwa zdarzała się sporadycznie. Teraz jednak nastawienie do wizyty księdza nieco się zmieniło. Niektóre parafie ogłosiły więc, że zmieniają zasady kolędy. Teraz trzeba zgłosić w parafialnej kancelarii, że duchowny jest oczekiwany w naszym domu.