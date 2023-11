Działo się, gdy byłeś w pracy. Akcja Polaków na Bałtyku

Akt oskarżenia przeciwko 75-latkowi, który odpowie za doprowadzenie w styczniu 2023 roku do wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach w czwartek prokuratura przesłała do sądu. W wyniku eksplozji ranne zostały trzy osoby. W gruzowisku znaleziono ciała żony oraz córki oskarżonego, które razem z nim mieszkały w tym budynku, przylegającym do plebanii. Nie odpowie on jednak za doprowadzenie do ich śmierci, bo - jak wynika z opinii biegłych - przyczyną ich zgonu było wcześniejsze zatrucie lekami.