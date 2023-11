Działo się, gdy byłeś w pracy. Ktoś rzucił granat na targu. Ofiary na południu Europy

Izrael i Hamas zgodziły się w środę na zawieszenie broni w Gazie na co najmniej cztery dni, aby wpuścić pomoc i uwolnić co najmniej 50 zakładników schwytanych przez bojowników w zamian za co najmniej 150 Palestyńczyków przetrzymywanych w Izraelu. To pierwszy rozejm w trakcie tej brutalnej siedmiotygodniowej wojny, osiągnięty po mediacjach prowadzonych przez Katar. Światowe komentarze uznają to zawieszenie za oznakę postępu. Firma Pfizer pozwała Polskę za niewywiązanie się z umowy ws. zakupu szczepionek przeciw COVID-19. Farmaceutyczny gigant żąda zapłaty 6 mld zł - poinformował w środę "Dziennik Gazeta Prawna". Pfizer złożył pozew w Brukseli. Sprawa dotyczy 60 mln szczepionek przeciw COVID-19, których Polska nie odebrała i za które nie zapłaciła mimo umowy z Pfizerem. Pozew został złożony w Brukseli. Pierwsza rozprawa wyznaczona została na dzień 6 grudnia.