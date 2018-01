Działacze PiS nie chcą pomnika Niepodległości. "Lepszy byłby pomnik Żołnierzy Wyklętych"

Członkowie PiS chcą, by pomnik postawiony w Wałbrzychu w 70. rocznicę odzyskania niepodległości zniknął. - Jest obskurny, godzi w dobre imię polskich bohaterów. Lewackie środowiska go bronią, bo chcą się na czymś wybić - mówi nam radny PiS Jerzy Langer.

Wątpliwości działacza PiS wobec pomnika budzi także to, że powstał w 1988 roku, czyli jeszcze przed końcem PRL . - Mamy drugi pomnik upamiętniający niepodległość, który powstał już po upadku komuny. Niech on zostanie. I naprawdę lepiej oddać hołd Wyklętym, niż trzymać pamiątkę jeszcze z czasów komuny. W dodatku na głowie jednego z orłów na pomniku brakuje korony! - podkreśla Langer.

Innego zdania jest Mateusz Rambacher z Inicjatywy PL. Ugrupowanie sprzeciwia się usunięciu pomnika. - Po pierwsze, pomnik upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości jest historyczną częścią miasta. Nie można od tak wyciąć fragmentu historii i wyrzucić jej do kosza. Poza tym to miejsce spotkań mieszkańców, punkt orientacyjny, nie można go od tak zamienić na coś innego - mówi Rambacher. I dodaje: - Do tego nie sądzę żeby stawianie pomników Żołnierzom Wyklętym było dobrym pomysłem. Ich temat zawsze budzi spory. Tylko skłócilibyśmy ze sobą ludzi.