Dźgała w szyję, brzuch i pośladek. Pani adwokat chciała zabić

Poczucie bezkarności oskarżonej prawniczki

Oskarżona na początku nie przyznawała się do winy, dopiero pod koniec procesu zmieniła strategię, składając wyjaśnienia i przepraszając za swoje czyny. W ocenie sądu wersja, że to ona została zaatakowana, broniła się i dlatego użyła noża, którym tylko "wymachiwała w lewo i w prawo", to przyjęta linia obrony. Sąd brał pod uwagę fakt, że oskarżona jest prawnikiem, broniła w sprawach karnych i zna mechanizmy procesowe.