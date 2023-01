Dyspensa na Trzech Króli. Czy w piątek 6 stycznia można jeść mięso?

Trzech Króli, 6 stycznia. Co to za święto?

Objawienie Pańskie, czyli Epifania to uroczystość, która ma uczcić objawienie się Boga człowiekowi i jego obecność w historii ludzkości. Symbolami święta są trzej mędrcy, którzy przybyli do Betlejem, by złożyć hołd nowonarodzonemu Chrystusowi, chrzest Jezusa w Jordanie oraz cud, jakiego Syn Boży dokonał w Kanie Galilejskiej. Uroczystość ta jest obchodzona przez katolików, prawosławnych oraz część wyznań protestanckich. W Polsce oraz kilku krajach na świecie - m.in. Austrii, Finlandii, Szwecji, Grecji, Hiszpanii i Wenezueli jest to dzień wolny od pracy.