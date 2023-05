Dyrektor w tarapatach po tym jak pomógł uczennicy. Jej rodzina zabiera głos

Nie milkną echa afery, jaka wybuchła w III LO w Tarnowie. Dyrektor placówki został zawieszony przez kuratorium po tym, jak stanął w obronie jednej z uczennic. Oburzenia taką decyzją nie kryje ciocia nastoletniej Alicji. - On uratował mojej bratanicy życie. To, co w tej chwili spotyka go ze strony kuratorium, jest kompletnie niepotrzebne i szkalujące wobec niego - mówi.