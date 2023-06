Dyplomatyczny skandal w Rosji. Rodzina dyplomaty Kima zniknęła

Rosja poszukuje żony i syna dyplomaty z Korei Północnej, pełniącego funkcję konsula we Władywostoku. Według wstępnych informacji mieli oni podjąć próbę ucieczki do Chin lub Korei Południowej. Wszystko wskazuje na to, że jest to kolejna z wielu prób uwolnienia się spod północnokoreańskiego reżimu, na które coraz częściej decydują się tamtejsze elity.