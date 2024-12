Dyktafon nagrał, co robiły przedszkolanki. Nieoczekiwany obrót sprawy

Cała sprawa zaczęła się od tego, że mieszkanka Ostródy była zaniepokojona zachowaniem swojego 5-letniego syna. Nabrała wątpliwości, że coś złego może się dziać w przedszkolu, do którego chodził chłopiec. Aby poznać prawdę, umieściła dyktafon w kieszeni dziecka, którą następnie zaszyla. Z takim podsłuchem malec przez trzy dni chodził do przedszkola.

Kobieta najpierw poszła z nagraniami do dyrektora przedszkola, ale ten miał polecić jej poinformowanie o sprawie prokuratury. Kobieta to zrobiła. I ku swemu zaskoczeniu, teraz sama została oskarżona przez prokuratora o to, że zaszyła dyktafon "w celu uzyskania informacji, do których nie była uprawniona, a następnie ujawniła je innym osobom" - "Fakt" przytacza fragment aktu oskarżenia.