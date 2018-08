Dwuznaczny wpis Ryszarda Czarneckiego. "O ciągnięciu Pani pewnie wie lepiej ode mnie"

Ryszard Czarnecki opublikował na prawicowym portalu opinię ws. decyzji Sądu Najwyższego. Jedna z użytkowniczek Twittera skrytykowała jego słowa. Europoseł odpowiedział jej i teraz mierzy się z zarzutami o szowinizm i seksizm.

"Decyzja Sądu Najwyższego, aby to zewnętrzna instytucja (Trybunał Sprawiedliwości UE) rozstrzygała, jakie prawo obowiązuje w Polsce, wpisuje się w pewną niechlubną tradycję. To nie jest bynajmniej wymysł III RP, aby zapraszać obcych do decydowania o polskich losach" - zauważył w opinii dla portalu niezalezna.pl Ryszard Czarnecki.