Dwulatek wpadł do basenu. "Heroiczna walka o życie"

Dwuletni chłopczyk w ciężkim stanie trafił do szpitala, po tym topił się w przydomowym basenie. Do zdarzenia doszło w sobotę we wsi Rdzawa w Małopolsce. "Dzięki heroicznej walce ratowników będących na miejscu udało się przywrócić funkcje życiowe dziecka, które następnie drogą powietrzną trafiło do szpitala" - informuje Bochnia112.pl