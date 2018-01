Dwudziestolatka uwięziona w ciele dziecka. Marzy o tym, by się zakochać

Tylko 250 osób na świecie cierpi na zespół Hallermanna-Streiffa. Wśród nich jest 20-letnia Michelle Kish, której choroba niemal uniemożliwiła samodzielne życie. Kobieta cały czas wygląda jak małe dziecko. Boi się, że przez chorobę nikt nie będzie w stanie jej pokochać.

Mimo wielu trudności Michelle stara się żyć zupełnie normalnie. Kocha grę na pianinie i zabawy z psem. Marzy też o prawdziwej miłości. Bardzo chciałaby mieć chłopaka, który pokocha ją pomimo rzadkiej choroby. I wierzy w to, że w końcu uda jej się go znaleźć.

- Nigdy nie miałam chłopaka, a bardzo bym chciała. Mam już w końcu 20 lat, a moja siostra zaczęła już w liceum. Uwielbiam długie włosy. Co do wzrostu, nie mam specjalnych oczekiwań. Szczerze mówiąc, i tak każdy byłby wyższy ode mnie – śmieje się Michelle.

- Uwielbiam w niej to, że ma naprawdę wysokie poczucie własnej wartości. Uwielbia siebie i jest bardzo pewna. Każdy kolejny dzień jest dla niej powodem do zadowolenia. To ona pociesza mnie, a nie ja ją – mówi mama kobiety w rozmowie z BBC.