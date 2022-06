Dwóch żołnierzy z USA w rosyjskiej niewoli? "Putin zażąda znacznych ustępstw"

Dwóch żołnierzy amerykańskich zostało schwytanych podczas walk z siłami rosyjskimi w Ukrainie - donosi "The Telegraph". Żołnierze w zeszłym tygodniu zostali wzięci do niewoli podczas bitwy o Charków. 39-letni Alexander Drueke i 27-letni Andy Huynh służyli jako ochotnicy w regularnej jednostce armii ukraińskiej. Jak podaje gazeta, to są to pierwsi żołnierze amerykańscy, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.