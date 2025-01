Dwóch TikTokerów zatrzymanych. "Nikt was nie obroni we Francji"

Jak podaje "Le Figaro", pierwszy z nich, znany jako Zazou Youcef, został aresztowany za wzywanie do ataków terrorystycznych. Drugi, Imad Tintin, został zatrzymany w Échirolles za groźby śmierci i nawoływanie do przemocy na tle rasowym i religijnym.

Imad Tintin, który miał ponad 70 tys. obserwujących na TikToku, w swoich materiałach wideo wzywał do "spalenia", "zabicia" i "zgwałcenia" osób sprzeciwiających się algierskiemu reżimowi. W jednym z nagrań stwierdził: - Przysięgam przed Allahem, zgwałcimy was wszystkich, we Francji i Algierii. Ci, którzy potrafią posługiwać się bronią, was wykończą. Nikt was nie obroni we Francji -.