Dwaj znani historycy wypadli z rady Muzeum II Wojny Światowej. W zamian znawca "niemieckiej propagandy"

Znani i cenieni historycy Norman Davies i Timothy Snyder nie znaleźli się wśród kandydatów do nowej rady przy Muzeum II Wojny Światowej. Prawdopodobnie wejdzie do niej prof. Bogdan Musiał, znany z prawicowych mediów tropiciel „niemieckiej propagandy historycznej triumfującej w Polsce”.

- Dyrekcja nie zaproponowała tych nazwisk (czyli Daviesa i Snydera - przyp. red) z jednego powodu: dlatego, że dział międzynarodowy na wystawie głównej został już zrealizowany - powiedział Berendt. - To, na czym nam zależy, to wprowadzenie ewentualnych uzupełnień i korekt, czyli przygotowanie, w wolnej przestrzeni, wystawy poświęconej specyfice działań wojennych i specyfice polityki okupacyjnej niemieckiej i sowieckiej na terenie Polski. W związku z tym my proponowaliśmy osoby, które poświęciły swoją aktywność naukową właśnie tym aspektom - dodał w rozmowie z portalem Gdansk.pl.

Nowe poglądy

Z kolei prof. Marek Chodakiewicz to mieszkający w Waszyngtonie autor książki “Po zagładzie”, o losie Żydów w Polsce po wojnie. Umniejszał on skalę i znaczenie pogromów Żydów, których wykonawcami mieli być Polacy. Podkreślał za to, że „osoby pochodzenia żydowskiego w ramach samoobrony lub z zemsty, działając niezależnie lub we współpracy ze stalinistami, doniosły, napadły i obrabowały przynajmniej 7000 Polaków". W USA jest jednak bardzo wpływową postacią. Mówi się, że to Chodakiewicz przygotował kilkaset stron materiałów do przemówienia Donalda Trumpa w Warszawie. Miał opracować szczegółowo wątek krwawej historii powstańczej barykady. Przytoczona później przez Trumpa historia powstańców, najbardziej wzruszyła słuchających go Polaków.