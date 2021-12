Dwa ogniska zakażeń wariantem Omikron. Andrusiewicz ujawnił nowe dane

Szczepionka Novavax. Polska złożyła zamówienie

Andrusiewicza zapytano też o dopuszczoną niedawno do obrotu w Unii Europejskiej szczepionkę na COVID-19 firmy Novavax. Czy Polska będzie ją sprowadzać? - Zdecydowanie tak. To jest bardzo pozytywny sygnał i poważny sygnał w kierunku tych osób, które mają jakiekolwiek obawy co do szczepionek mRNA, a jest dość spora grupa takich osób - stwierdził rzecznik.