Dwa dni paraliżu kolejowego w Niemczech. "35 godzin, aby wszyscy zrozumieli"

Podróżni, którzy posiadają bilety do i z Niemiec wydane najpóźniej 5 marca 2024 r. na przejazdy od 6 do 8 marca 2024 roku, mogą podróżować na podstawie posiadanego biletu do 15 marca 2024 r. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, również wydanych według ofert specjalnych w tym Super Promo International.